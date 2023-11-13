16:57 (мск), источник: Клопс.ru
Под Черняховском нашли необычный гриб-ангел
Лопастник курчавый считается несъедобным из-за токсинов.
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Грибник отправился в лес под Черняховском и обнаружил «ангелочка», сидевшего на пне. Своей находкой мужчина поделился в сообществе «Грибы и грибники Калининградской области».
«Ангелочки! Пусть лес охраняют!» — пишут в комментариях. Подобный гриб находили и в других частях области.
Лопастник курчавый получил своё название за схожую с пропеллером форму шапочки. Гриб предпочитает хвойные и лиственные леса в европейской части России, встречается редко и растёт кучками примерно с августа по октябрь.
Обладатель необычной «причёски» считается несъедобным из-за опасных токсинов, которые сложно вывести при обработке. Некоторые экстремалы на форумах пишут, что после отваривания в воде с содой добавляют лопастник в суп и жюльен.