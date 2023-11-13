17:57 (мск), источник: m24.ru
Эскалатор на станции метро «Площадь Революции» закрыли на ремонт
Эскалатор закрыли на ремонт на станции «Площадь Революции» Московского метрополитена, сообщили в телеграм-канале Дептранса Москвы.
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Речь идет о подъемнике, расположенном на выходе из объединенного вестибюля станций «Площадь Революции» и «Театральная» (выход № 10). Эскалатор будет закрыт до 29 декабря.
Своевременный ремонт эскалаторов необходим для безопасных и комфортных поездок.
Ранее стало известно, что вестибюль станции «Октябрьская» Кольцевой линии (выходы № 1−2) в утренние часы будет работать только на выход до 21 декабря.
Изменения связаны с ремонтом одного из эскалаторов и увеличенным пассажиропотоком. Для входа гражданам рекомендовали пользоваться станцией «Октябрьская» Калужско-Рижской линии (выход № 3) и выбирать альтернативные маршруты заблаговременно.