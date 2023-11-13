Главное
Главные новости к вечеру 13 ноября
17:57 (мск), источник: m24.ru

Эскалатор на станции метро «Площадь Революции» закрыли на ремонт

Эскалатор закрыли на ремонт на станции «Площадь Революции» Московского метрополитена, сообщили в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Источник: РИА "Новости"

Речь идет о подъемнике, расположенном на выходе из объединенного вестибюля станций «Площадь Революции» и «Театральная» (выход № 10). Эскалатор будет закрыт до 29 декабря.

Своевременный ремонт эскалаторов необходим для безопасных и комфортных поездок.

Ранее стало известно, что вестибюль станции «Октябрьская» Кольцевой линии (выходы № 1−2) в утренние часы будет работать только на выход до 21 декабря.

Изменения связаны с ремонтом одного из эскалаторов и увеличенным пассажиропотоком. Для входа гражданам рекомендовали пользоваться станцией «Октябрьская» Калужско-Рижской линии (выход № 3) и выбирать альтернативные маршруты заблаговременно.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 ГУМ-Каток на Красной площади откроется для всех желающих 30 ноября
Школьники из РФ завоевали 8 медалей на Международной астрономической олимпи...
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
метро