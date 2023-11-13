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16:33 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

На участке Горьковского шоссе изменят схему движения транспорта

Это связано со строительством транспортного узла.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 13 ноября). На пересечении Горьковского шоссе с улицами Фрунзе, Болотникова и Восстания изменится схема движения транспорта. Это связано со строительством транспортного узла в рамках реконструкции магистрали.

Как сообщает Комитет внешнего благоустройства города, изменения будут действовать до 15 декабря. В частности, по улице Фрунзе будет закрыта одна из полос движения.

Реконструкцию Горьковского шоссе планируют завершить в октябре 2024 года. Вылетная магистраль протяженностью 11 км будет без светофорного регулирования, а пропускная способность увеличится почти в два раза — до 11 тысяч единиц транспорта в час. Предусмотрено расширение дороги до шести полос — по три в каждую сторону.

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