16:33 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU
На участке Горьковского шоссе изменят схему движения транспорта
Это связано со строительством транспортного узла.
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(Город Казань KZN.RU, 13 ноября). На пересечении Горьковского шоссе с улицами Фрунзе, Болотникова и Восстания изменится схема движения транспорта. Это связано со строительством транспортного узла в рамках реконструкции магистрали.
Как сообщает Комитет внешнего благоустройства города, изменения будут действовать до 15 декабря. В частности, по улице Фрунзе будет закрыта одна из полос движения.
Реконструкцию Горьковского шоссе планируют завершить в октябре 2024 года. Вылетная магистраль протяженностью 11 км будет без светофорного регулирования, а пропускная способность увеличится почти в два раза — до 11 тысяч единиц транспорта в час. Предусмотрено расширение дороги до шести полос — по три в каждую сторону.