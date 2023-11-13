16:51 (мск), источник: Татарстан 24
В Казани у «Чаши» начали устанавливать главную елку города
На площади у центра семьи Казан установили основание главного символа праздника.
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В центре столицы Татарстана уже идет подготовка к новогодним праздникам. На площади около «Чаши» установили основание будущей новогодней елки, сообщает KazanFirst.
В октябре стало известно, что установка елки будет стоить 15 млн рублей.