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16:51 (мск), источник: Татарстан 24

В Казани у «Чаши» начали устанавливать главную елку города

На площади у центра семьи Казан установили основание главного символа праздника.

В центре столицы Татарстана уже идет подготовка к новогодним праздникам. На площади около «Чаши» установили основание будущей новогодней елки, сообщает KazanFirst.

В октябре стало известно, что установка елки будет стоить 15 млн рублей.

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 В Казани у «Чаши» начали устанавливать главную елку города
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