18:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 13 ноября
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Дэвида Кэмерона назначили новым главой МИД Британии
Премьер Риши Сунак начал перестановки в британском правительстве.
Посол Израиля заявил о появлении нового вида антисемитизма
Пропалестинские акции направлены не на поддержку мусульман, а против евреев, убежден посол Александр Бен Цви. Лозунг «От реки до моря», который используют на демонстрациях, призывает к уничтожению Израиля, заявил он.
Литва намерена лишить гражданства Илзе Лиепу из-за поддержки РФ
Публичные высказывания Илзе Лиепы рассматриваются как дискредитирующие государство.
Мизулина попросила проверить блогеров Била, Гасанова и Губину
Глава Лиги безопасного интернета объяснила это решение «большим числом писем от граждан».
Призеры двух Олимпиад Морозов и Тарасова завершили карьеру
Спортсмены выступали в парном катании. Они являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане в командных соревнованиях и выиграли серебро Олимпиады в Пекине в 2022 году в парном катании.