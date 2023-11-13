17:40 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Синоптики рассказали, когда в Воронежской области пойдет снег
Термометры могут опуститься до отметки −1 градус.
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В Воронежской области в среду, 15 ноября, ожидается дождь. Местами по региону возможен мокрый снег. Температура воздуха ночью составит от −1 градуса до +4 градусов, а днем местами по региону воздух может прогреться до +8 градусов. Погоду в области будет определять циклон. Об этом сообщает актуальный метеобюллетень Воронежского гидрометцентра.
Согласно прогнозу, в столице Черноземья 15 ноября временами ожидается дождь. Днем термометры покажут около +5 градусов.
РИА «Воронеж» сообщало, что снег с дождем ожидается в областном центре и в четверг, 16 сентября. В светлое время суток столбики термометров поднимутся не выше +3 градусов.
Ранее стало известно, что в Воронежской области установили желтый уровень погодной опасности. С 18:00 понедельника, 13 ноября, до 6:00 вторника, 14 ноября, местами по региону ожидается туман.