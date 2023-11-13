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Главные новости к вечеру 13 ноября
17:38 (мск), источник: МК.RU Санкт-Петербург

Станцию «Крестовский остров» закрывали на вход из-за остановки эскалатора

Вестибюль станции «Крестовский остров» был закрыт на вход из-за внеплановой остановки эскалатора.

Меньше чем за десять минут сотрудники подземки устранили неполадки и открыли станцию, сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.

Ранее в метрополитене Петербурга горожан попросили использовать соседние станции «Чкаловская» и «Старая Деревня» по техническим причинам.

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