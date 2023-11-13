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17:53 (мск), источник: Нижегородская правда

Ветеринары рассказали о «мертвых» ежах, которых могут обнаружить нижегородцы

В ноябре ежи впадают в зимнюю спячку.

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Источник: Госветуправление

В конце осени нижегородцы могут все чаще замечать «мертвых» ежей. Откуда они появляются и что с ними делать, рассказали ветеринары из нижегородского Госветуправления.

Торопиться выбрасывать или хоронить ежа не нужно. Скорее всего, животное просто впало в зимнюю спячку: этот этап наступает у них в ноябре и длится до марта.

Как правило, ежи роют ямы, чтобы на зиму оставаться в безопасности. Однако сейчас это сделать им труднее, так как кустов, деревьев и других зеленых насаждений становится все меньше. Из-за этого ежи могут так утомиться поисками подходящего места, что заснут прямо на том месте, где и остановились, — например, на обочинах дорог или тротуарах.

При этом во время спячки сердечный ритм и общая работа организма у них немного замедляются, чтобы сохранить энергию. По этой причине может показаться, что ежик мертв. Поэтому, если животное лежит неподвижно, лучше сделать ему нору в тихом месте или положить его в коробку, чтобы он там перезимовал.

«Ежики — вымирающий вид, совершенно безвредный и очень важный в нашей экосистеме. Они поедают жуков, улиток, лягушек, ящериц, змей, в том числе ядовитых. Они также уничтожают мышиные гнезда. Они не боятся ни пчел, ни ос. Еж может легко разрушить осиное гнездо и съесть его обитателей, не обращая внимания на их укусы», — рассказали специалисты.

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 Ветеринары рассказали о «мертвых» ежах, которых могут обнаружить нижегородц
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