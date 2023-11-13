Умер бывший министр обороны Грузии Тенгиз Китовани

«Скончался Тенгиз Китовани в возрасте 85 лет. Информацию распространяют члены его семьи», — говорится в сообщении. Где именно умер Китовани, не уточняется.
Тенгиз Китовани родился 9 июня 1938 года в Тбилиси, окончил Художественную академию. В 1970-х годах насмерть сбил человека за рулем автомобиля, провел в тюрьме 12 лет. В первые месяцы независимости Грузии возглавил национальную гвардию, фактически став создателем вооруженных сил республики.
Зимой 1991−1992 годов наряду с Джабой Иоселиани и Тенгизом Сигуа участвовал в свержении первого президента Звиада Гамсахурдиа, затем — в боевых действиях в Абхазии, окончившихся поражением грузинской стороны. В 1995 году, после прихода к власти в Грузии экс-главы советского МИД Эдуарда Шеварднадзе, был арестован во время «похода на Абхазию» во главе сотен вооруженных сторонников и приговорен к восьми годам лишения свободы за организацию незаконных вооруженных формирований. В 1999 году был помилован по медицинским основаниям, эмигрировал в Москву, вернулся в Грузию в 2012 году.