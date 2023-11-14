08:26 (мск), источник: Комсомольская правда
Сокровище под толщей гипсокартона. В Краснодаре нашли уникальную мозаику второй половины 20 века
В Краснодаре обнаружили уникальную мозаику в помещении бывшего магазина.
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Уникальную мозаику руки основоположника фарфорового производства на Кубани нашли под толщей гипсокартона. Работу Николая Туркова обнаружили во время ремонта помещения на улице Красной, 25. В советские годы здесь располагался фирменный магазин «Кубань». Потом оно кочевало из рук в руки. Долгое время здесь находился салон красоты, который закрылся. Новый собственник арендовал просторный зал и начал проводить отделочные работы. Когда стены приводили в порядок, перед строителями по частям стала открываться смальтовая мозаика.
«Предприниматель Руслан Карпенко рассказал, что планирует отреставрировать мозаику и включить ее в интерьер нового кафе», — рассказал «КП»-Кубань искусствовед, один из авторов проекта «Осколки прошлого. Монументальная мозаика Краснодара» Алексей Угольников.
Восстановление мозаики — дело хлопотное, но при желании восстановить разноцветные картины можно. Ярким подтверждением стало панно на жилом доме по Вишняковой, 53.
«Оно находилось в очень печальном состоянии — нижняя треть почти полностью разрушилась. Но жители дома и активисты собрали необходимые средства на материалы, и художник-монументалист Максим Митягин провел его реставрацию. Это обнадеживающий пример, когда мозаикам дают вторую жизнь».
Всего в Краснодаре существовало более 60 панно. Примерно треть из них утеряна — или уничтожена, или скрыта под покрытиями. Расцвет мозаичного искусства пришелся на 70−80-е годы 20-го века. А самая старая работа датируется 1959 годом. Она была создана по проекту архитектора Александра Титова в кинотеатре «Кубань» и утеряна со временем. Это панно было выполнено в стилистике сталинского соцреализма и изображало быт казаков.
«Практика постановки на учет мозаик в качестве объектов выявленного культурного наследия и придание им охранного статуса встречается во многих городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Ростове-на-Дону, Самаре, Тюмени, Благовещенске, Новосибирске, Красноярске и других. Что касается охраны мозаик в Краснодаре, к сожалению, пока ни одна из них не обладает статусом объекта культурного наследия, поэтому решение о её сохранении находится целиком в ведении собственника здания».
СПРАВКА «КП».
Самые известные мозаики в Краснодаре: «Я вызову любое из столетий» на Доме книги авторства Валентина Папко, панно на здании Краснодарского цирка авторства Григория Даумана. Отдельный интерес представляет декоративно-монументальный ансамбль на территории бывшего фарфоро-фаянсового завода «Чайка».