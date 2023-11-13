19:09 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Ученые предупредили о приближении к Земле пяти крупных астероидов
Пять крупных астероидов приблизятся к Земле до конца 2023.
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Ученые предупредили, что пять крупных астероидов приблизятся к Земле до конца 2023 года, рассказали в эфире телеканала «МИР 24».
Астрологи сообщили, что первым к Земле приблизится астероид под названием CZ2. Ожидается, что он пролетит мимо Земли уже 25 ноября 2023 года. Что касается остальных четырех астероидов, то они пролетят в период с 6 по 23 декабря 2023 года.
Специалисты отметили, что самым крупным из них является астероид, получивший название 139622 (2001 QQ142). Так, по размеру он сопоставим с мостом Золотые ворота, который расположен в Сан-Франциско. Кроме того, он крупнее, чем 97% всех известных астероидов. По мнению ученых, к Земле приблизится комета, название которой 144P/Кусида. Ближе всего к Земле она окажется 12 декабря.