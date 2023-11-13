Замглавы Минюста заявил о невозможности отмены моратория на смертную казнь

В России невозможна отмена моратория на смертную казнь из-за позиции Конституционного суда и твердо установившихся за эти годы гарантий не подвергать такому наказанию осужденных. Об этом заявил замглавы Минюста РФ Андрей Логинов на презентации доклада России в ходе периодического обзора страны в Совете ООН по правам человека, сообщает «РИА Новости».
«В России действует более строгий по сравнению с международным правовой режим неприменения смертной казни. Он базируется на позиции Конституционного суда, согласно которой в результате длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым такому виду наказания. Поэтому возможность возвращения к применению смертной казни в России фактически исключена», — сказал Логинов.
В марте лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что будет настаивать на применении смертной казни «для террористов и педофилов». По словам политика, возвращение такого наказания одобрят большинство россиян.
В ноябре 2022 г. председатель Конституционного суда Валерий Зорькин сообщил, что отмена моратория на смертную казнь возможна только после принятия новой Конституции РФ. Но он подчеркнул, что Россия проповедует принцип гуманизма и о возврате смертной казни речь не идет.