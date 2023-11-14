В Краснодаре в течение трех дней могут быть перебои с водоснабжением

Перебои могут ощутить жители Прикубанского, Центрального и Западного округов Краснодара, частного сектора Славянского микрорайона и Музыкального микрорайона. Также снижение давления возможно для потребителей, живущих по адресам: ул. Заполярная, 35/1 — 35/12, 37/1 — 37/3, 39/1 — 39/7; ул. Морская, 43, 45; ул. Гаражная, 71; ул. Азовская, 17; пр. Мирный, 16.
«Для того чтобы артезианская вода, которой обеспечивает предприятие абонентов, после прохождения по водопроводным сетям соответствовала всем нормам СанПиН, такие промывки проводятся регулярно», — отметил директор по производству «Росводоканал Краснодар» Станислав Гераськов.
После промывки лаборатория испытательного центра питьевой воды и сточных вод возьмет для исследования пробы. Специалисты примут решение о завершении или повторном проведении мероприятий.
Татьяна Ручкина