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09:05 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

В Ростове на маршруты не выходит часть автобусов

Перевозчиков за нарушения штрафуют.

Источник: Аргументы и факты

В Ростове пассажирам приходится долго ждать общественный транспорт из-за недовыпуска автобусов на линии. Об этом власти сообщили в ТГ-канале главы администрации города Алексея Логвиненко. Местный житель в комментариях под одним из постов заявил, что на остановках с восьми утра скапливается большое количество людей.

На это власти ответили, что «фиксируются нарушения утвержденного расписания».

Речь об автобусах № 35, 42. Сейчас на линию выходят по 10−11 автобусов, хотя должны по 14. Также нарушения зафиксированы в работе маршрута № 50 — вместо восьми автобусов работает только один.

В администрации добавили, что перевозчиков за нарушения штрафуют.

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