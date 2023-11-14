09:00 (мск), источник: Комсомольская правда
Губернатор велел выяснить причины обрушения в Спасо-Вознесенском соборе в Самаре
В Самарской области проверят ход ремонтных работ на объектах культурного наследия.
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В ходе оперативного совещания областного правительства 13 ноября губернатор Самарской области потребовал отчет о ситуации в Спасо-Вознесенском соборе в Самаре. Во вторник, 7 ноября, там обрушились строительные конструкции.
Глава региона попросил предоставить информацию о самом объекте и проводимых ремонтных работах. Кроме того, губернатор потребовал сведения и о текущих реставрациях, проводимых на объектах культурного наследия области. Он также попросил доложить об подрядных организациях, а также о наличие к ним претензий.
Разбираться с причинами обрушения также будут врио министра строительства региона Михаил Асееву и глава Самары Елена Лапушкина. Они должны проверить, правильно ли были организованы реставрационные работы в Спасо-Вознесенском соборе.