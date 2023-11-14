09:04 (мск), источник: Комсомольская правда
К Деду Морозу из Ростовской области отправят делегацию
Делегация из Ростовской области отправится в Великий Устюг к Деду Морозу.
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К Деду Морозу из Ростовской области отправят делегацию. Об этом сообщили в газете «Молот» 13 ноября.
Делегация из журналистов поедет в Великий Устюг, чтобы передать письма детей. В этом году Ростов не попал в список городов, куда приедет Дедушка Мороз из Великого Устюга. Из-за этого дети огорчились.
Отметим, что 18 ноября Дед Мороз отмечает свой День Рождения. В этот день и прибудет делегация из Ростовской области. Дед Мороз отправился в турне 11 ноября. Домой он вернется только 13 января. Его поезд проедет больше 32 тысяч километров. По пути он остановится больше, чем в 80 городов. В Москве Дед Мороз будет 27 декабря.