Главное
Палестино-израильский конфликт
09:04 (мск), источник: Комсомольская правда

К Деду Морозу из Ростовской области отправят делегацию

Делегация из Ростовской области отправится в Великий Устюг к Деду Морозу.

Источник: Комсомольская правда

К Деду Морозу из Ростовской области отправят делегацию. Об этом сообщили в газете «Молот» 13 ноября.

Делегация из журналистов поедет в Великий Устюг, чтобы передать письма детей. В этом году Ростов не попал в список городов, куда приедет Дедушка Мороз из Великого Устюга. Из-за этого дети огорчились.

Отметим, что 18 ноября Дед Мороз отмечает свой День Рождения. В этот день и прибудет делегация из Ростовской области. Дед Мороз отправился в турне 11 ноября. Домой он вернется только 13 января. Его поезд проедет больше 32 тысяч километров. По пути он остановится больше, чем в 80 городов. В Москве Дед Мороз будет 27 декабря.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 14 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Стало известно, как будет дорожать коммуналка с 2024 года
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта