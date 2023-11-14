09:04 (мск), источник: МК.RU Екатеринбург
Почетные знаки вручат музыкантам, врачу и общественнику Екатеринбурга
Шестерым гражданам будут вручены почетные знаки «За заслуги перед городом Екатеринбургом».
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Соответствующий документ подписал глава города Алексей Орлов.
Как сообщает пресс-служба администрации, за значительный вклад в развитие сферы культуры и искусства награды удостоены директор ООО «Продюсерский центр “ЛАД” Евгений Горенбург и музыкант, композитор, заслуженный деятель искусств РФ Александр Пантыкин.
Награду получит заведующий отделением противоопухолевой лекарственной терапии и хирургических методов лечения больницы № 40 Сергей Демидов, председатель Совета директоров АО «Пневмостроймашина» Анатолий Павловь (за активную благотворительную деятельность).
За активную общественную деятельность будет награжден заместитель председателя Региональной общественной организации «Свердловская областная ассоциация бывших узников гетто и нацистских лагерей» Валентина Рябцева. За личный вклад в развитие физической культуры и спорта в столице Урала — гендиректор яхт-клуба «Коматек» Юрий Крюченков.
Награды будут вручены в канун исторического Дня города, 17 ноября.
«МК-Урал» ранее писал, что 24 октября депутаты гордумы Екатеринбурга поддержали четыре кандидатуры на присвоение звания почетного гражданина города. Претенденты были согласованы почти единогласно.
Новыми почетными гражданами столицы Урала стали бывший председатель гордумы, а ныне ректор УрГЭУ Яков Силин, президент ФК «Урал» Григорий Иванов, певец, композитор и художественный руководитель Театра эстрады Александр Новиков, глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.