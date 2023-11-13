Главное
Главные новости к вечеру 13 ноября
22:06 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Снег из Румынии и Украины вот-вот дойдёт до Молдовы: синоптики дали неутешительный прогноз погоды

Синоптики прогнозируют нестабильную с точки зрения погодных условий неделю.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +13° 3 м/с 44% 765 мм рт. ст. +13°
Источник: Комсомольская правда

Осень вступает в свои права с постепенным понижением температуры, прогнозируемой на этой неделе метеорологами, сообщает Государственная гидрометеорологическая служба.

Установившаяся до сих пор «золотая осень» с щедрыми температурами и солнечным светом сменится, начиная со вторника, 14 ноября, когда средние по стране тепловые показатели упадут. Днем температура составит 13 градусов, а ночью — около 0 градусов.

Эта тенденция сохранится и в последующие дни, а в пятницу и субботу ожидается дневной максимум в 10 градусов. Холодную погоду определит переменная погода, местами солнечная, без существенных осадков.

Медики предупреждают метеочувствительных людей, особенно с хроническими заболеваниями, что резкое отклонение температуры до 5−10 градусов может отразиться на их здоровье. Чтобы избежать некоторых проблем в этом плане, им полезно быть осторожнее с режимом и строго следовать обычным медицинским показаниям.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Стало известно, как будет дорожать коммуналка с 2024 года
Как не заболеть ОРВИ и гриппом: названы главные способы профилактики
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта