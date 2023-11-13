22:06 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Снег из Румынии и Украины вот-вот дойдёт до Молдовы: синоптики дали неутешительный прогноз погоды
Синоптики прогнозируют нестабильную с точки зрения погодных условий неделю.
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Осень вступает в свои права с постепенным понижением температуры, прогнозируемой на этой неделе метеорологами, сообщает Государственная гидрометеорологическая служба.
Установившаяся до сих пор «золотая осень» с щедрыми температурами и солнечным светом сменится, начиная со вторника, 14 ноября, когда средние по стране тепловые показатели упадут. Днем температура составит 13 градусов, а ночью — около 0 градусов.
Эта тенденция сохранится и в последующие дни, а в пятницу и субботу ожидается дневной максимум в 10 градусов. Холодную погоду определит переменная погода, местами солнечная, без существенных осадков.
Медики предупреждают метеочувствительных людей, особенно с хроническими заболеваниями, что резкое отклонение температуры до 5−10 градусов может отразиться на их здоровье. Чтобы избежать некоторых проблем в этом плане, им полезно быть осторожнее с режимом и строго следовать обычным медицинским показаниям.