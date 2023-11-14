07:56 (мск), источник: МК.RU Волгоград
О полезных продуктах ноября рассказал волгоградцам Роспотребнадзор
Специалисты ведомства рекомендуют обратить внимание, что в последний месяц осени дарит человеку природа.
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В ноябре широкий выбор сезонных овощей: морковь, свекла, брюква, турнепс, репа, разные виды капусты, хрен, корень сельдерея, редька, чеснок и картофель. Эти продукты считаются пребиотиками. Непременно добавьте к блюдам зелень, например, шпинат, петрушку или руколу.
Последний месяц осени также богат сезонными фруктами. Сладкий гранат, к примеру, благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой, мочеполовой и эндокринной систем, пищеварение, состояние кожи и полости рта. Плоды этого фрукта содержат высокую концентрацию кислот и витамины В5, В6, В12 и К.
Еще один кладезь витаминов — хурма. Она богата витамином В5, который стимулирует обмен жиров, углеводов и белков, активизирует работу надпочечников. Кроме того, ягода содержит витамины группы В, А, С, калий, кальций, магний, железо, йод, кобальт и хром.
Также ноябрь порадует сочными мандаринами, апельсинами, грейпфрутами и киви. Не забывайте и о традиционных фруктах: яблоках, грушах и сливах. Из ягод отдайте предпочтение инжиру, фейхоа и клюкве.