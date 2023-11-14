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09:11 (мск), источник: Фонтанка

Идет охота на волков. За серых хищников в Ленобласти объявлено вознаграждение

В Ленинградской области объявлена награда за добытых волков.

Возможность заработать 25 000 рублей появилась у «волчатников» Ленинградской области, напоминает 13 ноября региональный комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира. Охота на волка разрешена в 47 м регионе с 1 августа по 31 марта.

Правда, не понятно, что проще — добыть хищника или соблюсти все бюрократические формальности для оформления награды.

«Факт добычи c GPS-координатами рекомендуем тщательно зафиксировать на фото/видео. С момента добычи у охотника есть 1 сутки, чтобы сообщить инспектору района, в котором добыт волк, о времени и точном месте добычи. После проверки инспектор вызовет охотника для составления акта добычи волка».

сказано в сообщении комитета

Далее предстоит большая бумажная работа: охотник должен подготовить шесть документов и сдать их в течение недели.

Численность волков необходимо регулировать, в первую очередь чтобы защитить от них копытных — косуль, лосей и кабанов. Зимой по глубокому снегу им сложнее уходить от преследования хищников. Одна волчья «семья» съедает добытого лося за несколько суток.

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