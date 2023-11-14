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00:22 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Какой сегодня день: 14 ноября

Этот день является 318-м в григорианском календаре, до нового года остается 47 дней.

Источник: Sputnik.by

Знаете ли вы, что 14 ноября родилась известная детская писательница Астрид Линдгрен? О том, чем еще ознаменовано 14 ноября, — в обзоре Sputnik.

Что произошло 14 ноября

В 1901 году венский врач Карл Ландштейнер разделил все образцы крови на три группы: А, В и 0.

В 1903 году в этот день — в Нидерландах сообщили об изобретении электрокардиографа.

А в 1908-м — Альберт Эйнштейн представил квантовую теорию света.

В 1935 году президент США Франклин Делано Рузвельт объявил Филиппины свободным государством.

В 1936 году в СССР была организована Гидрометеорологическая служба.

14 ноября также отмечается Всемирный день борьбы с диабетом, а в Беларуси — День кузнеца.

Кто родился 14 ноября

Белорусский поэт Павлюк Багрим (1812−1891).

Художник Клод Моне (1840−1926).

Политик Джавахарлал Неру (1889−1964).

Писательница Астрид Линдгрен (1907−2002).

Король Британии Карл III (1948).

Шоумен Дмитрий Дибров (1959).

Белорусский фотограф Игорь Савченко (1962).

Певица Лолита Милявская (1963).

Актриса Ольга Куриленко (1979).

14 ноября в православном календаре

В этот день православный мир чтит память бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Азийских и матери их преподобной Феодотии.

Именины

В этот день именины у Адриана, Александра, Давида, Дениса, Дмитрия, Елизаветы, Ивана, Кузьмы, Петра, Сергея, Ульяны, Федора и Якова.

14 ноября в народном календаре

В день Кузьмы и Демьяна люди обращали внимание на погоду. Если день выдавался снежным — значит, ждали весной разлива рек. Также с Кузьминок женщины садились за прядение шерсти, чтобы связать из пряжи зимние вещи и наткать теплых тканей.

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