00:22 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Какой сегодня день: 14 ноября
Этот день является 318-м в григорианском календаре, до нового года остается 47 дней.
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Знаете ли вы, что 14 ноября родилась известная детская писательница Астрид Линдгрен? О том, чем еще ознаменовано 14 ноября, — в обзоре Sputnik.
Что произошло 14 ноября
В 1901 году венский врач Карл Ландштейнер разделил все образцы крови на три группы: А, В и 0.
В 1903 году в этот день — в Нидерландах сообщили об изобретении электрокардиографа.
А в 1908-м — Альберт Эйнштейн представил квантовую теорию света.
В 1935 году президент США Франклин Делано Рузвельт объявил Филиппины свободным государством.
В 1936 году в СССР была организована Гидрометеорологическая служба.
14 ноября также отмечается Всемирный день борьбы с диабетом, а в Беларуси — День кузнеца.
Кто родился 14 ноября
Белорусский поэт Павлюк Багрим (1812−1891).
Художник Клод Моне (1840−1926).
Политик Джавахарлал Неру (1889−1964).
Писательница Астрид Линдгрен (1907−2002).
Король Британии Карл III (1948).
Шоумен Дмитрий Дибров (1959).
Белорусский фотограф Игорь Савченко (1962).
Певица Лолита Милявская (1963).
Актриса Ольга Куриленко (1979).
14 ноября в православном календаре
В этот день православный мир чтит память бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Азийских и матери их преподобной Феодотии.
Именины
В этот день именины у Адриана, Александра, Давида, Дениса, Дмитрия, Елизаветы, Ивана, Кузьмы, Петра, Сергея, Ульяны, Федора и Якова.
14 ноября в народном календаре
В день Кузьмы и Демьяна люди обращали внимание на погоду. Если день выдавался снежным — значит, ждали весной разлива рек. Также с Кузьминок женщины садились за прядение шерсти, чтобы связать из пряжи зимние вещи и наткать теплых тканей.