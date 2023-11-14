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00:23 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Заморозки до −3, мокрый снег и гололед ожидаются 14 ноября в Беларуси

В Беларуси прогнозируются заморозки и мокрый снег во вторник, 14 ноября.

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Источник: Комсомольская правда

В Беларуси во вторник, 14 ноября, прогнозируются мокрый снег, гололед и заморозки до −3 градусов, пишет портал pogoda.by.

Согласно прогнозу синоптиков, во вторник оказывать влияние на погоду в Беларуси будут влажная неустойчивая воздушная масса, а также атмосферные фронты, которые смещаются с Западной Европы. Будет облачная с прояснениями погоду. В ночное время местами, а днем на большей части территории пройдут дожди и мокрый снег. Ночью и утром прогнозируется слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Что касается ветра, то он будет переменный направлений, местами возможен порывистый. Ночью температура воздуха составит от −3 до +2 градусов. Днем ожидается от +1 до +8 градусов.

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