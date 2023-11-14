09:12 (мск), источник: Фонтанка
«Скандинавию» под Выборгом перекроют четыре раза за день
Трассу «Скандинавия» под Выборгом перекроют четыре раза за день.
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Работы на ЛЭП перекроют трассу «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти четыре раза по полчаса. Начнут утром 14 ноября.
О перекрытиях сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Работы запланированы на участке трассы рядом с поселком Гаврилово, 115-й и 118-й километры.
Первый раз дорогу закроют для движения автомобилей в 09:30 утра. Затем поток пустят и снова остановят в 11:00. Еще два получасовых этапа должны начаться в 12:30 и 14:00.