03:50 (мск), источник: PrimaMedia.ru
«Что ты спряталась?»: встречу с хищником снял на камеру житель Приморья
Животное, завидев автомобиль, поспешило убежать.
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Очередная встреча хищника и человека случилась в Приморском крае накануне, сообщает ИА PrimaMedia. Хозяина (или хозяйку?) тайги мужчина успел снять на видео.
Все произошло в Красноармейском районе края. Мужчина двигался по заснеженной дороге в сторону села Мельничное, как вдруг заметил «попутчика». Перед автомобилем возник и не спеша бежал тигр. Сначала хищник даже не слышал, что кроме него на трассе есть еще кто-то, а когда обернулся и приметил машину, то насторожился.
Автор ролика предположил, что хищник еще молод, да и вообще почему-то посчитал, что это самка. Полосатый же, увидев транспорт, поспешил юркнуть в кусты и затаиться. Водитель испытывать терпение хищника не стал и поехал дальше, но успел снять тигра на камеру.