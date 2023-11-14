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03:50 (мск), источник: PrimaMedia.ru

«Что ты спряталась?»: встречу с хищником снял на камеру житель Приморья

Животное, завидев автомобиль, поспешило убежать.

Источник: Соцсети

Очередная встреча хищника и человека случилась в Приморском крае накануне, сообщает ИА PrimaMedia. Хозяина (или хозяйку?) тайги мужчина успел снять на видео.

Все произошло в Красноармейском районе края. Мужчина двигался по заснеженной дороге в сторону села Мельничное, как вдруг заметил «попутчика». Перед автомобилем возник и не спеша бежал тигр. Сначала хищник даже не слышал, что кроме него на трассе есть еще кто-то, а когда обернулся и приметил машину, то насторожился.

Автор ролика предположил, что хищник еще молод, да и вообще почему-то посчитал, что это самка. Полосатый же, увидев транспорт, поспешил юркнуть в кусты и затаиться. Водитель испытывать терпение хищника не стал и поехал дальше, но успел снять тигра на камеру.

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