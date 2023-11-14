03:42 (мск), источник: Primgazeta.ru
Каждый третий «плантатор» выбирает Приморье
Получить «Дальневосточный гектар» вызвалось более 80 тысяч россиян.
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Приморский край — самый желанный регион для получения «Дальневосточного гектара». Таковы статистические данные: почти 35% из тех, кто хочет принять участие в программе, выбирают именно этот регион. Об этом сообщил накануне министр имущественных и земельных отношений Приморья Арест Давтян.
По его словам, такая тенденция сохраняется на протяжении всего действия программы.
— Могу с гордостью сказать, что Приморский край занимает первое место среди всех регионов по количеству заявлений, которые подаются на эту программу. За весь период действия программы на рассмотрение было подано больше 82 тысяч заявлений на получение участка. На сегодняшний день это около 35% от всего вала заявлений на территории Дальневосточного федерального округа, — подчеркнул министр.
Арест Давтян уточнил, что с начала реализации программы более 40 тысяч граждан получили земельные участки по программе «Дальневосточный гектар».
На территории Приморского края на «гектарах» успешно развиваются различные фермы по выращиванию овощей, ягод, фруктов и бахчевых культур.
Развиваются и туристические проекты. К примеру, это Лесная школа «Вероника» в селе Лукьяновка Шкотовского округа — уникальный экологический проект, который реализуется получателями «дальневосточных гектаров» около знаменитой горы Пидан, являющейся одной из визитных карточек Приморья. Здесь путешественники могут не только отдохнуть, но и узнать больше о природе этих мест, изучить уникальную флору Уссурийской тайги. На территорию проведено электричество, оборудована скважина. Кроме того, участники проекта подготовили три экологических маршрута, по которым можно пройти как самостоятельно, так и в сопровождении экскурсоводов.
По словам руководителя министерства, в крае есть программы, которые помогают осваивать и развивать полученную землю. Это гранты по программе «Агростартап», льготное кредитование, микрозаймы, гранты на развитие семейной садоводческой и животноводческой фермы, гранты для молодых предпринимателей на развитие собственного бизнеса и другие.