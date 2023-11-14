03:38 (мск), источник: Сибирское агентство новостей
Жительница Красноярска пожаловалась на камни в крупе
Специалисты рекомендуют обратиться к продавцу с требованием замены.
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Красноярцам объяснили план действий при обнаружении камней в крупах. О том, как действовать, если в продукте обнаружены посторонние предметы, у специалистов Роспотребнадзора спросил подписчик в социальных сетях.
Специалисты рекомендуют обратиться к продавцу с требованием замены продукта надлежащего качества или возврата денег. В случае игнорирования требований, можно обратиться в официальные органы с жалобой и даже подать в суд.
При обращении в суд также рекомендуется получить справку о причиненном вреде здоровью, чтобы иметь возможность компенсации за стоимость продукта, расходы на лечение и моральный вред.