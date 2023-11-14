03:24 (мск), источник: Комсомольская правда
Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 14 ноября
Замерзшего мужчину вытащили из воды в Хабаровском крае.
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В Комсомольске-на-Амуре 12 ноября произошел несчастный случай. Под лед на Амуре провалился мужчина. Очевидцы вызвали спасателей: самим бросаться в ледяную воду опасно. Известно, что мужчина отправился на рыбалку и отошел от берега метров на 30. Еще не сформировавшийся хрупкий лед не выдержал веса человека.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев раскритиковал уборку снега в регионе. За несколько дней циклона край превратился в большой сугроб. Некоторые улицы до сих пор покрыты толстым слоем снега. Глава региона отметил, что отчеты об уборке, которые публикует администрация города, действительности не соответствуют.
Совсем скоро в Хабаровске откроют главную достопримечательность города — народный каток. Традиционно обустроят его на набережной. Площадь «Ледовой аллеи» станет самой большой в городе. А пока сотрудники набережной начали готовиться к открытию катка.