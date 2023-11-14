03:22 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
В Хабаровском крае тигрица Хуна обнималась с деревом
В Хабаровском крае тигрица Хуна попала в объектив фотоловушки в момент, когда оставляла «послание» тигру Джеку.
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В Хабаровском крае тигрица Хуна попала в объектив фотоловушки в момент, когда оставляла «послание» тигру Джеку. В телеграм-канале центра «Амурский тигр» опубликовано видео, на котором видно, как тигрица сначала принюхивается к дереву, потом трется об него, а потом буквально обнимается. Кадры получены из Дурмина. Хищница дает понять самцу, что ее тигренок подрос и начал самостоятельную жизнь, и она свободна.