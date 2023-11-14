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04:07 (мск), источник: Комсомольская правда

14 ноября в Иркутской области ожидается снег и потепление до −2

Погода в Иркутске 14 ноября 2023 года будет с температурой до −2.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +9° 2 м/с 61% 763 мм рт. ст. +13°
Источник: Комсомольская правда

Небольшое потепление ожидается в Приангарье, столбик термометра впервые за несколько недель поднимется выше нуля. Однако, в регионе прогнозируют сильный ветер. Доберется ли он до областной столицы? Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 14 ноября 2023 года.

Погода в Иркутске 14 ноября

— По области ожидается переменная облачность, небольшой, местами умеренный снег. Ветер 5−10 метров в секунду, а в западных и северных районах порывы до 18 м/с. Температура +3…-2, при облачной погоде −5…-10 градусов, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода в Иркутске 14 ноября 2023 года будет с небольшим снегом. Ветер северо-западный 2−7 метров в секунду. Столбики термометров покажут 0…-2.

Кроме того, на дорогах Приангарья гололед и снежный накат.

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