07:37 (мск), источник: Комсомольская правда
Слякоть под ногами: в Новосибирске обещают +2 градуса и дожди 14 ноября
14 ноября в Новосибирске будет +2 градуса и дожди.
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В Новосибирск пришло недолгое потепление, из-за которого сошел снег, а по дорогам текут ручьи, как весной. 14 ноября в Новосибирске и днем, и ночью будет плюсовая температура, около 0−2 градусов тепла.
Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра прогнозируют облачность и небольшие осадки — дождь с мокрым снегом. Будет дуть небольшой южный ветер со скоростью 6 метров в секунду.
По Новосибирской области ночью в отдельных районах небольшой мокрый снег, а днем это будет снег с дождем. Юго-западный ветер усилится до 14−16 метров в секунду.