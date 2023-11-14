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04:09 (мск), источник: МК.RU Красноярск

В Красноярске 14 ноября ожидается до +2 градусов днем

В городе на рабочей неделе потеплело.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +9° 2 м/с 61% 763 мм рт. ст. +13°
Источник: РИА "Новости"

В Красноярске 14 ноября ожидается облачность с прояснениями, днем будет идти мокрый снег, сообщает погоду Среднесибирское УГМС. Также будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7−12 метров в секунду.

Температура воздуха в Красноярске 14 ноября будет плюсовой. Так, днем она достигнет максимально +2 градуса, а также −2 градуса ночью.

Ожидается гололедица, поэтому автомобилистов просят быть осторожнее.

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