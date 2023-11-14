04:09 (мск), источник: МК.RU Красноярск
В Красноярске 14 ноября ожидается до +2 градусов днем
В городе на рабочей неделе потеплело.
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В Красноярске 14 ноября ожидается облачность с прояснениями, днем будет идти мокрый снег, сообщает погоду Среднесибирское УГМС. Также будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7−12 метров в секунду.
Температура воздуха в Красноярске 14 ноября будет плюсовой. Так, днем она достигнет максимально +2 градуса, а также −2 градуса ночью.
Ожидается гололедица, поэтому автомобилистов просят быть осторожнее.