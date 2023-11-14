03:55 (мск), источник: Newslab.ru
10 красноярских школ выиграли по миллиону рублей
Определены обладатели грантов конкурса «Лучшие муниципальные общеобразовательные учреждения города Красноярска».
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Победителями стали 10 школ: 6 на левобережье и 4 на правом берегу. Они получат по миллиону рублей. Средства можно будет направить на улучшение материально-технической базы, рассказали в мэрии.
Напомним, такой конкурс проходил в городе впервые. В нем участвовала 31 школа. Заявки принимались с 5 по 20 октября от учебных учреждений, стабильно добивающихся высоких результатов в образовании и создающих условия для непрерывного развития детей.
Конкурсная комиссия, подсчитав баллы, определила победителей. Ими стали:
гимназия № 3 (Октябрьский район); гимназия № 1 «Универс» (Октябрьский район); лицей № 7 (Железнодорожный район); школа № 144 (Советский район); школа № 152 (Советский район); гимназия № 2 (Центральный район); школа № 76 (Свердловский район); лицей № 9 (Свердловский район); гимназия № 14 (Свердловский район); школа № 16 (Ленинский район).
«Полученные суммы школы направят на улучшение материально-технической базы. Это хорошее подспорье для образовательных учреждений, которые ежегодно радуют своими достижениями, а также мотивация для остальных. Здорово, что в нашем городе конкурс школ будет проводиться ежегодно. Уже можно начинать готовиться к участию в 2024 году», — отметила руководитель главного управления образования Марина Аксенова.
Все победители уже знают, как потратят полученные средства. Так, лицей № 7, где многие ученики на экзаменах сдают физику и химию, планирует купить полные комплекты лабораторных комплексов и цифровую лабораторию. Школа № 16 приобретет специальное оборудование в логопедический класс для детей, которые имеют задержку психического развития и тяжелое нарушение речи. Гимназия «Универс» на выигранные средства хочет создать мобильный компьютерный класс — закупят 22 ноутбука, которыми можно будет пользоваться в любом помещении учреждения.