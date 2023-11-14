04:03 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Кусок арматуры на площадке. Почему в Кузбассе травмируются дети
Оборудованная детская площадка у дома или учреждения ещё не гарант, что ребёнок не травмируется по невнимательности взрослых.
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На прошлой неделе в соцсетях появилась новость разгневанной кемеровчанки, которая написала, что её ребёнок упал из-за сломанной горки на детской площадки с двухметровой высоты. Отделался лёгким ушибом и испугом. Небезопасность игровых площадок в Кузбассе — явление не такое уж и редкое.
Кусок арматуры из земли.
Жительница Кемерова сообщила, что инцидент произошёл на ул. 40 лет Октября, 17 в Кировском районе. Администрация г. Кемерова ответила на жалобу, что в течение пары недель площадку демонтируют, а пока её огородят сигнальной лентой.
Правда, бывает и такое, что огороженный лентой объект на детской площадке стоит гораздо дольше обозначенного срока и продолжает быть опасным. Кемеровчанка Мария Б., мама двоих детей, рассказывает, что на ул. Томской 5а на краю детской площадки находятся старые погреба, один из которых обвалился. Образовалась яма. После многочисленных жалоб в РЭУ её сначала огородили, потом закидали ветками, а спустя большое количество времени засыпали.
«На площадке торчат бордюры среди травы (не демонтировали старую дорожку). Писала обращения много раз. С бордюром ничего не сделали, так и спотыкаемся. Ещё штырь торчал на 10 см вверх от старой качели, но его после первого звонка спилили», — говорит Мария.
Другая кемеровчанка Анна Г. однажды так запнулась на детской площадке у дома на ул. 2-ая Заречная о торчащий из земли в траве кусок арматуры: «Я упала, сильно ударилась рукой, на бедре образовалась большая гематома. После звонка в УК проблему решили, но неужели мастера участков сами не обходят свои владения?».
А в августе 2022 года в п. Трещёвский Топкинского округа и вовсе произошла трагедия: плохо закреплённая металлическая конструкция «Рукоход» упала на 9-летнюю девочку, из-за чего ребёнок получил закрытые черепно-мозговые травмы и умер. До пяти лет колонии грозит 60-летней бывшей заведующей дома культуры в посёлке, которая точно знала о проблеме на площадке. Женщину обвиняют в халатности, повлёкшей смерть по неосторожности.
Ответственный за площадку.
Кто должен следить за детскими площадками и восстанавливать демонтированные? По данным регионального министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса, в каждом муниципалитете есть комиссия по проверке детских площадок, в ней есть ответственные. Комиссии ежегодно должны осматривать техсостояние оборудования на требования безопасности и составлять акт, оценивать рабочее состояние, степень изношенности один раз в 1−3 месяца и регулярно следить за очевидными опасными дефектами.
Если детская или спортивная площадка находится на размежёванной территории многоквартирного дома, поясняют в администрации, то ответственность за неё несёт управляющая компания. Если межевание выполнено в границах отмостки или его нет вообще, то орган местного самоуправления.
Также чиновники объясняют, что если площадку демонтировали, то установить новую во дворе дома могут как жители (нужно обратиться в свою УК), так и орган самоуправления (если есть деньги).
Недавно в Кузбассе стартовал приём заявок от жителей, желающих участвовать в благоустройстве своих территорий при помощи областного и муниципального бюджетов. Это могут быть места массового отдыха, мемориальные комплексы, детские и спортивные площадки, ремонт зданий и дорог. Проекты, которые пройдут отбор, реализуют в 2024 году (на это выделено 200 млн рублей).
Стать участником может любой кузбассовец от 16 лет, создавший инициативную группу из 10 и более человек. Около 90% суммы победителям выделяет региональный бюджет, остальные средства — муниципалитет, представители бизнеса и сами жители. При этом сотрудники регионального минфина сопровождают участников программы: проверяют соответствие земельного участка разрешённому виду использования, оценивают состояние коммуникаций, разъясняют, какие документы нужно предоставить, и помогают с подготовкой документации. Подать заявку можно до 15 декабря.