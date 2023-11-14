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04:18 (мск), источник: АиФ Хабаровск

В Хабаровск в пятницу придет очередной сильный циклон с мокрым снегом

Сильные осадки ожидаются 17 и 18 ноября.

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Источник: РИА "Новости"

В Хабаровске ожидается очередной сильный циклон с мокрым снегом. По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС» очень сильные осадки ожидаются в городе в пятницу, 17 ноября.

Снег, по прогнозам синоптиков, начнется в ночь на пятницу при температуре от −3 до −5 градусов. Днем осадки усилятся, при этом резко потеплеет до +1. Мокрый сильный снег будет сопровождаться шквальным ветром порывами до 20 метров в секунду.

Мокрый снег продолжится и в субботу при дневной температуре около нуля.

Напомним, в Хабаровске до сих пор не устранены последствия прошлого циклона, пришедшего в город на минувшей неделе. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев отчитал мэрию за уборку снега. Он пообещал подождать нового снегопада, и, если ситуация не изменится, в неё вмешаются краевые власти. После этого, по его словам, будут приняты жёсткие меры, «вплоть до кадровых».

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