Главное
Палестино-израильский конфликт
04:30 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Что появится в парке у озера на Патрокле: подробности от архитекторов

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноября, ФедералПресс. На Патрокле продолжается благоустройство территории у озера Торфянка. Там планируют создать плотное зеленое природное пространство.

Источник: РИА "ФедералПресс"

Как рассказал PrimaMedia сооснователь архитектурно-производственной компании Concrete jungle Феликс Машков, сейчас ведутся работы по первой очереди — это входная группа у будущей остановки общественного транспорта и променад до водослива. Кроме того, ведется строительство парящего моста, с которого можно будет смотреть на пруд.

«Концепция парка вокруг Торфянки сконцентрирована на том, чтобы создать очень плотное зеленое природное пространство», — приводятся его слова.

Он добавил, что для комфорта посетителей даже в дождь и сохранения пешеходных покрытий устроена дренажная система, которая будет удалять воду после осадков.

Напомним, благоустройство пляжей в районе бухты Патрокл началось этой весной. Первая очередь затронет часть побережья озера от водостока под трассой и далее к востоку, к заезду со стороны бухты Соболь.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Финляндия запретила пересекать границу со стороны России на велосипедах
В России утвердили индексы изменения размера платы за ЖКХ до 2028 года
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
архитектура