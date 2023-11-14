Что появится в парке у озера на Патрокле: подробности от архитекторов

Как рассказал PrimaMedia сооснователь архитектурно-производственной компании Concrete jungle Феликс Машков, сейчас ведутся работы по первой очереди — это входная группа у будущей остановки общественного транспорта и променад до водослива. Кроме того, ведется строительство парящего моста, с которого можно будет смотреть на пруд.
«Концепция парка вокруг Торфянки сконцентрирована на том, чтобы создать очень плотное зеленое природное пространство», — приводятся его слова.
Он добавил, что для комфорта посетителей даже в дождь и сохранения пешеходных покрытий устроена дренажная система, которая будет удалять воду после осадков.
Напомним, благоустройство пляжей в районе бухты Патрокл началось этой весной. Первая очередь затронет часть побережья озера от водостока под трассой и далее к востоку, к заезду со стороны бухты Соболь.