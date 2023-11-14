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05:14 (мск), источник: Наш Красноярский край

В Красноярске начали устанавливать светящиеся деревья

Всего на улицах города появится 35 таких фигур.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Красноярск начали готовить к новогодним праздникам: в центре города установили первые светящиеся деревья. Всего будет установлено 35 таких фигур. По пять штук разместят на Центральной и Ярыгинской набережных, традиционно большинство деревьев установят на улице Дзержинского и в Историческом квартале.

Украсят иллюминацией и городские фонтаны. Новогодние огни уже монтируют на Театральной площади и в Ленинском районе. В целом работы по украшению города завершатся к середине декабря. Впервые светящиеся деревья появились в Красноярске перед Зимней Универсиадой и с тех пор стали своеобразным символом города: красноярцы любят гулять рядом с фигурами и фотографироваться на их фоне.

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