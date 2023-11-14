05:06 (мск), источник: АиФ Красноярск
Мэр Красноярска Владислав Логинов вступился за кованые беседки на Каче
Глава Красноярска попросил красноярцев высказать своё мнение по поводу будущего беседок у реки.
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Жители Красноярска устроили спор в соцсетях из-за кованых беседок на левом берегу Качи. Одни считают, что их нужно сохранить, а другие, наоборот, просят убрать. Поучаствовал в дискуссии и мэр города Владислав Логинов.
«Сейчас я вижу и слышу разные мнения красноярцев о судьбе беседок в центре города. Скажу откровенно: я негодую вместе с первыми красноярцами. Это часть наследия Петра Ивановича Пимашкова, часть истории города. Её легко разрушить, а если есть сомнения в правильности этого решения, то может не стоит торопиться», — написал в своём telegram-канале Владислав Логинов.
Причиной дискуссии стала презентация проекта благоустройства набережной Качи на 2024 год. Проектировщики вновь предложили заменить кованые беседки на деревянные.
Для решения спора мэр Владислав Логинов предложил красноярцам высказать своё мнение касательно судьбы беседок в его telegram-канале.