05:03 (мск), источник: НИА Красноярск
В Минусинском районе дикие лисы гоняют собак
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Людей рыжие хищницы не боятся.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Минусинском районе лисы вышли к людям в село Верхняя Коя. Они спокойно ходят по улицам и гоняют собак, при этом людей плутовки не боятся.
«Вот так плутовки, не боясь никого, спокойно разгуливают по улицам села, говорят местные», — сообщается в телеграм-канале «Взгляд Инфо».