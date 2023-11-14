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05:03 (мск), источник: НИА Красноярск

В Минусинском районе дикие лисы гоняют собак

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Людей рыжие хищницы не боятся.

Источник: Соцсети

В Минусинском районе лисы вышли к людям в село Верхняя Коя. Они спокойно ходят по улицам и гоняют собак, при этом людей плутовки не боятся.

«Вот так плутовки, не боясь никого, спокойно разгуливают по улицам села, говорят местные», — сообщается в телеграм-канале «Взгляд Инфо».

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