07:30 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Жуткая мигрень и давление: мощные магнитные бури ударят по Приморью — когда
Эксперты прогнозируют четырехдневный солнечный шторм.
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В конце ноября и в начале декабря на Землю обрушатся волны солнечной активности, которые накроют и Приморский край. Магнитные бури будут перемежаться длительным возмущением магнитосферы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
По прогнозам специалистов, магнитная буря класса G1 ожидается 22, 24, 25 ноября и 3 декабря. Солнечный шторм будет перемежаться возмущением магнитосферы, пришедшимся на 23 и 26 ноября и на период с 4 по 6 декабря. Всего в классификации магнитных бурь пять уровней — от G1 до G5.
Магнитные бури чреваты неприятными симптомами, которые влияют на состояние и самочувствие человека. Может замедлиться капиллярный кровоток, что провоцирует кислородное голодание тканей, возникнуть проблемы с давлением, бессонница, появиться тахикардия и мигрень.
Во время магнитных бурь медики советуют гипертоникам пить больше воды и уменьшить потребление соли, так как она задерживает жидкость в организме и приводит к повышению артериального давления. Гипотоникам могут помочь тонизирующие средства — элеутерококк или лимонник.