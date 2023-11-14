09:14 (мск), источник: dostup1.ru
Троллейбусы № 7, 12 и 14 в Челябинске вернули на привычные маршруты
Троллейбусы № 7, 12 и 14 в Челябинске вернули на привычные маршруты, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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«Возобновлено движение троллейбусов через перекресток Свердловского и Комсомольского проспектов», — сообщается в паблике «Челябинский транспорт» утром во вторник.
Напомним, с 3 ноября там проводили модернизацию контактной сети, в связи с чем троллейбусам № 12 и 14 изменили маршруты, а № 7 временно отменили.
Сообщается также, что в ближайших планах аналогичные работы на пересечении Комсомольского проспекта с улицей Молодогвардейцев. Конкретные сроки не называется.