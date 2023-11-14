05:26 (мск), источник: Комсомольская правда
В Красноярске странный гражданин поцарапал ножом 14 автомобилей
Полиция задержала вредителя, повредившего припаркованные машины в Октябрьском районе Красноярска.
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В Октябрьском районе Красноярска странный гражданин повредил 14 припаркованных автомобилей. Случилось это еще в ночь на 1 ноября. Утром владельцы машин один за другим понесли заявления в полицию. Эксперты подсчитали ущерб, общая сумма составила 610 тысяч рублей. Было заведено уголовное дело по статье «Повреждение чужого имущества».
Подозреваемого вскоре вычислили. В том числе помогли и камеры наружного наблюдения. Им оказался местный житель 1988 года рождения. На вопрос, зачем сделал такое, тот не сразу пояснил причины и предпосылки. Наконец удалось выяснить: перебрал крепко, обильно. Проснулся на лавочке во дворе и решил, что припаркованные машины мешают ему пройти. Достал из рюкзака складной нож и начал царапать все автомобили, которые попадались ему на пути. Теперь придется отвечать и перед законом, и перед владельцами авто.