07:21 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Ледяной плен: из-за коммунальной аварии один из районов Владивостока сковал лед
Автомобили с трудом выбираются из дворов.
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Течь на Адмирала Кузнецова во Владивостоке серьезно осложнила местным обитателям жизнь, сообщает ИА PrimaMedia. На утро вода на дороге замерзла, и автомобилисты попросту не смогли выехать из двора.
Известно, что в районе домов № 62 и № 64 прорвало водопровод. Эту информацию подтвердили и в «Примводоканале». Потоки воды хлынули прямо на дорогу и тротуары во дворе, а из-за минусовых температур ночью все это замерзло. На утром автомобилисты и пешеходы оказались буквально в ледяном плену — образовавшаяся толстая ледяная корка не давала нормально передвигаться.
В пресс-службе «Примводоканала» корр. ИА PrimaMedia уточнили, что течь устранили еще 13 ноября, а наледь специалисты планируют расчищать в ближайшие дни.
«Сделали заявку на спецтехнику. Но к нам тоже поступил сигнал, что течет, и специалисты районного участка выедут после 13.00 во вторник, 14 ноября, проверят, действительно, ли течет или это просто тает наледь, которую не успели еще убрать», — сообщили в ведомстве.