05:23 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Кемерове купят 40 тонн мандаринов для детей за 4,4 млн рублей
Стартовала традиционная ежегодная закупка.
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«Комбинат питания управления образования администрации г. Кемерово» купит 40 тонн мандаринов для школьников, детсадовцев и воспитанников детских домов за 4,4 млн рублей.
«Организация питания в детских учреждениях осуществляется на основании санитарных норм и правил. Например, каждому ребенку дошкольного возраста ежедневно необходимо получать по 100 граммов фруктов. Дошкольные образовательные учреждения города Кемерово посещают более 30 тысяч детей. В неделю уходит около 15 тонн свежих фруктов, в том числе мандаринов», — объясняют сотрудники администрации.
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