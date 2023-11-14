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05:23 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемерове купят 40 тонн мандаринов для детей за 4,4 млн рублей

Стартовала традиционная ежегодная закупка.

«Комбинат питания управления образования администрации г. Кемерово» купит 40 тонн мандаринов для школьников, детсадовцев и воспитанников детских домов за 4,4 млн рублей.

«Организация питания в детских учреждениях осуществляется на основании санитарных норм и правил. Например, каждому ребенку дошкольного возраста ежедневно необходимо получать по 100 граммов фруктов. Дошкольные образовательные учреждения города Кемерово посещают более 30 тысяч детей. В неделю уходит около 15 тонн свежих фруктов, в том числе мандаринов», — объясняют сотрудники администрации.

Мы писали, что на площади Советов уже начали монтировать основание для ёлки.

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