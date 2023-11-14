Главное
Палестино-израильский конфликт
07:40 (мск), источник: dostup1.ru

На Южном Урале объявлен повышенный уровень погодной опасности

В Челябинской области 14 ноября объявлен повышенный, желтый уровень погодной опасности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +5° 0 м/с 81% 764 мм рт. ст. +13°

«Желтый — погода потенциально опасна. Основание: в отдельных районах порывы ветра 15−17 м/с. Период предупреждения: до 20 часов 14 ноября», — говорится в Прогностической карте предупреждений по УрФО, подготовленной Гидрометцентром России.

При усилении ветра спасатели рекомендуют обходить стороной деревья, рекламные щиты и шаткие строения. Водителям при таких погодных условиях рекомендовано парковать автомобили подальше от деревьев и ветхих конструкций, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров.

Метеорологи используют на прогностических картах пять цветов: белый — данных о погоде нет, зеленый — отдельных предупреждений о метеоусловиях не требуется, желтый прогнозирует потенциально опасную погоду. Наивысшие уровни — оранжевый и красный. Последний означает очень опасную погоду с вероятностью крупных разрушений и катастроф.

Днем во вторник на Южном Урале облачно с прояснением, в большинстве районов небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, местами — умеренные, плюс 3−8, ветер южной четверти 6−11 м/с, кое-где порывы до 15−17 м/с. Это уже характеристика погоды на сегодня от регионального ЦГМС.

В Челябинске небольшие осадки, также преимущественно в виде дождя, плюс 4−6, отдельные порывы ветра до 14 м/с.

Рано утром 14 ноября порывы ветра в городе достигают 12 м/с.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Лидера ЛДПР шокировали цены на новогодние подарки и представления в Челябинской области
Житель Челябинской области получил срок за стрельбу из рогатки по подросткам
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта