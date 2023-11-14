07:40 (мск), источник: dostup1.ru
На Южном Урале объявлен повышенный уровень погодной опасности
В Челябинской области 14 ноября объявлен повышенный, желтый уровень погодной опасности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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«Желтый — погода потенциально опасна. Основание: в отдельных районах порывы ветра 15−17 м/с. Период предупреждения: до 20 часов 14 ноября», — говорится в Прогностической карте предупреждений по УрФО, подготовленной Гидрометцентром России.
При усилении ветра спасатели рекомендуют обходить стороной деревья, рекламные щиты и шаткие строения. Водителям при таких погодных условиях рекомендовано парковать автомобили подальше от деревьев и ветхих конструкций, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров.
Метеорологи используют на прогностических картах пять цветов: белый — данных о погоде нет, зеленый — отдельных предупреждений о метеоусловиях не требуется, желтый прогнозирует потенциально опасную погоду. Наивысшие уровни — оранжевый и красный. Последний означает очень опасную погоду с вероятностью крупных разрушений и катастроф.
Днем во вторник на Южном Урале облачно с прояснением, в большинстве районов небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, местами — умеренные, плюс 3−8, ветер южной четверти 6−11 м/с, кое-где порывы до 15−17 м/с. Это уже характеристика погоды на сегодня от регионального ЦГМС.
В Челябинске небольшие осадки, также преимущественно в виде дождя, плюс 4−6, отдельные порывы ветра до 14 м/с.
Рано утром 14 ноября порывы ветра в городе достигают 12 м/с.