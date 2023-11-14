07:16 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
В Хабаровске новогоднее оформление парка «Динамо» начнется 4 декабря
Парк «Динамо» украсят к Новому году.
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Как сообщили в пресс-службе мэрии города, в этом году на оформление потратят в пять раз больше льда, чем в прошлые годы. В планах установить ледяную крепость, высота которой будет больше двух метров, а длиной более 100 метров. При оформлении территории постараются подчеркнуть, что в 2023 году краевая столица отметила юбилей.
Ледовые скульптуры воссоздадут копию собора, расположенного на площади Славы, участники ежегодного конкурса «Амурский хрусталь» создадут ледовые скульптуры, обустроят горки и украсят их гербами. Традиционно украсит парк «Динамо» Гулливер, рядом с гигантской фигурой которого обустроят лабиринт. Будет и большая елка, Дед Мороз со Снегурочкой. Работы по украшению территории начнутся 4 декабря.