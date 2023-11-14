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Палестино-израильский конфликт
10:23 (мск), источник: АиФ Уфа

Синоптики Башкирии рассказали, сколько еще будут идти дожди

В ближайшие три дня прекращения осадков не ожидается.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +7° 3 м/с 57% 767 мм рт. ст. +9°

По данным Башгидромета, 14 ноября днем дождливая серия продолжится, но уже не такими интенсивными осадками. Температура воздуха до +1,+6°.

15 ноября снова ожидаются дожди как ночью, так и днем. Температура воздуха ночью −3,+2°, днем 0,+5°.

16 ноября осадки плавно будут перетекать в снег, интенсивность — до умеренного. Температура воздуха ночью и днем −2,+3°.

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