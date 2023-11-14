10:23 (мск), источник: АиФ Уфа
Синоптики Башкирии рассказали, сколько еще будут идти дожди
В ближайшие три дня прекращения осадков не ожидается.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
По данным Башгидромета, 14 ноября днем дождливая серия продолжится, но уже не такими интенсивными осадками. Температура воздуха до +1,+6°.
15 ноября снова ожидаются дожди как ночью, так и днем. Температура воздуха ночью −3,+2°, днем 0,+5°.
16 ноября осадки плавно будут перетекать в снег, интенсивность — до умеренного. Температура воздуха ночью и днем −2,+3°.