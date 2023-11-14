05:49 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Гурьевске два жителя получили реальный срок за рубку деревьев
Ущерб составил 700 тысяч рублей.
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В Гурьевске реальный срок лишения свободы получили двое местных жителей, которые незаконно рубили деревья. Они получили три года и один месяц колонии общего режима, как сообщает областная прокуратура.
В июле 2021 года осуждённые незаконно вырубили в Касьминском участковом лесничестве 13 сосен и одну лиственницу. Причинённый ущерб составил более 700 тыс. рублей.
Вину мужчины признали. Также суд удовлетворил заявленный Департаментом лесного комплекса Кемеровской области гражданский иск о взыскании с осуждённых суммы ущерба.