07:12 (мск), источник: Комсомольская правда
В Приморье на берег выбросило одну из самых уродливых рыб мира
Во Владивостоке на берегу Лазурной бухты нашли тушку морского черта.
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Житель Владивостока поделился кадрами жуткой находки в бухте Лазурная, известной многим как Шамора. Каким-то чудом из глубин на берег выбросило рыбу удильщика, в простонародье ее еще называют морским чертом. Все из-за жуткой внешности — стеклянные глаза, острые зубы, сплющенное склизкое тело и плавники, которые напоминают толстые лапы лягушки. Фотографии морского чудовища тут же облетели соцсети, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Это не первая встреча с этим существом в Приморье. Вот только если в этот раз подводный хищник был мертв, то несколько лет назад такая рыбина чуть не откусила дайверу руку. Этот инцидент тоже оказался под прицелами камер. На видео пара здоровых мужиков в течение трех минут пытаются вытащить из пасти рыбы-удильщика руку своего товарища. Несмотря на весь трагизм ситуации, ролик сразу же засветился в разделе «приколы» на разных сайтах.
Отметим, что дальневосточный морской черт, он же удильщик дальневосточный, обитает в Японском, Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. В азиатской кухне эта рыба считается деликатесом и высоко ценится у японцев. Длинна удильщика достигает полутора метров, а повстречаться с ним можно на глубине от 50 до 500 метров.