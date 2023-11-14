07:57 (мск), источник: МК.RU Новосибирск
Магнитная буря 14 ноября 2023 года: новый всплеск мощных вспышек назревает на Солнце
За последние дни на Землю обрушилось сразу несколько магнитных бурь силой до шоковых 6 баллов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Сейчас наступает период затишья, а после него на Солнце ожидаются новые вспышки с выбросом плазмы.
Во вторник, 14 ноября, мощный геомагнитный шторм ноября наконец-то сойдет на нет. В магнитном поле Земли наступает период затишья. Сила колебаний в течение суток будет составлять от 0 до 2 баллов. Самая высокая геомагнитная активность ожидается в периоды с полуночи до 6:00 утра и с 18:00 до полуночи нового дня по московскому времени, но и она не должна вызвать неблагоприятные последствия для метеопатов.
Пока есть время можно подготовиться к следующей геомагнитной встряске. В период с 22 по 28 ноября 2023 года ожидается новый всплеск солнечной активности, сила геомагнитных ударов в пике достигнет 6 баллов.
В дни магнитных бурь и накануне них откажитесь от вредных привычек. В идеале стоит отказаться от курения, употребления алкоголя и вредной еды навсегда. Но если ваш организм тяжело переносит перемены, то лучше воздержаться от этого хотя бы на период сильных геомагнтиных ударов мощностью 5 и более баллов.
Также в это время лучше исключить из рациона соленую, копченую, жареную, жирную и острую пищу — она сгущает кровь и может вызвать повышение давления, образование тромбов.
Проводите больше времени на свежем воздухе, даже в такую осеннюю погоду. Недостаток кислорода пагубно сказывается на самочувствии — пропадает бодрость и работоспособность. Поэтому чаще посещайте парки, ходите пешком и проветривайте помещение, и вам будет легче переживать геомагнитные бури.