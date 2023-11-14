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06:08 (мск), источник: АиФ Иркутск

Во дворе детского сада номер 18 в Иркутске установили метеостанцию

Во дворе детского сада номер 18 на улице Байкальская в Иркутске появился необычный объект. Это не игровая площадка или спортивные тренажеры, а мини-метеостанция.

Источник: Мэрия Иркутска

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, метеостанцию в детском саду установили по проекту «Народные инициативы», с идеей о ее постройке выступили родители дошкольников. Благодаря этому комплексу дети смогут познакомиться с непростой профессией метеоролога.

Мини-метеостанция представляет собой площадку во дворе садика со специальными приборами, которые позволяют ребятам самим следить за изменениями погоды: это термометр, барометр, флюгер, ветроуказатель и другие. Результаты дошколята будут фиксировать на на специальной доске.

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