Во дворе детского сада номер 18 в Иркутске установили метеостанцию

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, метеостанцию в детском саду установили по проекту «Народные инициативы», с идеей о ее постройке выступили родители дошкольников. Благодаря этому комплексу дети смогут познакомиться с непростой профессией метеоролога.
Мини-метеостанция представляет собой площадку во дворе садика со специальными приборами, которые позволяют ребятам самим следить за изменениями погоды: это термометр, барометр, флюгер, ветроуказатель и другие. Результаты дошколята будут фиксировать на на специальной доске.